CHORUS-UNITED BY LE CHOEUR DU SUD MAISON DES ARTS ET LOISIRS Laon

CHORUS-UNITED BY LE CHOEUR DU SUD Début : 2026-06-06 à 20:30. Tarif : – euros.

L’ASSOCIATION CHORUS SPECTACLES PRESENTE : LE CHOEUR DU SUD Plus grand chœur d’Europe à ce jour avec plus de 10 000 choristes, Le Choeur du Sud/Chorus-United est un groupe vocal mixte d’adultes amateurs. Son fondateur, Frank Castellano, forme ce chœur au répertoire très éclectique…. qui sera soutenu par une équipe de 55 chefs de chœur Créé en 2006 avec ces de 25 premiers choristes. Le talent et la détermination du chef Frank Castellano contribuent à cette progression remarquable tant au niveau de l’effectif que de la qualité des prestations. Dès sa première année…et jusqu’à ce jour, avec ou sans artiste, tous les concerts sont joués à guichets fermés pour le plus grand bonheur de l’association CHORUS SPECTACLES. Le public est à chaque fois conquis et impressionné par l’ambiance chaleureuse des performances amateurs pour un rendu professionnel. Le Chœur du Sud/Chorus-United a su garder la même philosophie : permettre à tous de faire partie d’un groupe pour le plaisir de chanter ensemble, partager une même passion dans la bienveillance…et toujours sans audition.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MAISON DES ARTS ET LOISIRS Place Aubry 02000 Laon 02