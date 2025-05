CHORUS VENERIS – Port-Vendres, 24 mai 2025 20:30, Port-Vendres.

Pyrénées-Orientales

CHORUS VENERIS Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-24 20:30:00

2025-05-24

Chorus Veneris vous invite pour « Une soirée à Vienne ».

Entrée libre

Place Castellane

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 11 57

English :

Chorus Veneris invites you to « An Evening in Vienna ».

Free admission

German :

Chorus Veneris lädt Sie zu « Ein Abend in Wien » ein.

Freier Eintritt

Italiano :

Il Coro Veneris vi invita a « Una serata a Vienna ».

Ingresso libero

Espanol :

Chorus Veneris le invita a « Una velada en Viena ».

Entrada gratuita

