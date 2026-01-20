Choses exquises et parfumées – Contes et musiques d’Arménie Théâtre Mandapa Paris Dimanche 1 février, 15h00 Payant

plein tarif 15 EUR

enfants 10 EUR

Un petit coq effronté, un paresseux, un concours de mensonges, une jeune fille sortie de la mer, un voyage lointain et aussi une perdrix, des pierres qui pleurent, un amoureux éperdu…

Sonia Koskas est conteuse depuis plus de trente ans. Reconnue comme conteuse de la Méditerranée, elle nous dit la diversité du monde qui la borde, mais aussi, bien au-delà des berges de la grande bleue, elle nous emmène de l’Europe jusqu’à la lointaine Asie, partout où les hommes vivent et rêvent, si semblables et si différents à la fois.

Ces contes d’Arménie, sur les ailes du kamantcha de Anouch Krikorian, sont un nouveau voyage vers ces terres habitées d’Histoire et de traditions. Sonia Koskas est également formatrice et autrice. Anouch Krikorian explore sur son kamantcha les intervalles anciens de la tradition arménienne, se nourrissant de l’enseignement de Gaguik Mouradian, et d’un travail mené auprès de Dariush Talaï sur la musique classique persane. Présentant régulièrement le kamantcha lors de séances au Musée de la Musique, elle va rencontrer Sonia Koskas, lors d’une invitation de la Philharmonie de Paris à enregistrer un podcast. Les belles filles du roi, écrit et raconté par Sonia Koskas pour cette occasion, vont être les prémices de leur collaboration.

1

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

