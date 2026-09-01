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Choses merveilleuses Bibliothèque municipale de Créances Créances

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque municipale de Créances · Créances

Choses merveilleuses Bibliothèque municipale de Créances Créances

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bibliothèque municipale de Créances
Adresse
105 rue des Écoles
Ville
50710 Créances
Département
Manche
Tarif

Créances

Choses merveilleuses

Bibliothèque municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans
Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année :)

> gratuit, sur inscription   .

Bibliothèque municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliotheque@ville-creances.fr

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English : Choses merveilleuses

L’événement Choses merveilleuses Créances a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Ouest Centre Manche

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