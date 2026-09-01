Choses merveilleuses Bibliothèque municipale de Créances Créances

Informations pratiques

Créances

Choses merveilleuses

Bibliothèque municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans

Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année :)

> gratuit, sur inscription .

Bibliothèque municipale de Créances 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliotheque@ville-creances.fr

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English : Choses merveilleuses

L’événement Choses merveilleuses Créances a été mis à jour le 2026-09-09 par Côte Ouest Centre Manche