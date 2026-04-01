Choses merveilleuses… d’avril Bibliothèque municipale de Créances Créances

Choses merveilleuses… d’avril

Bibliothèque municipale de Créances 105, rue des Ecoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans

Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année )

> gratuit, sur inscription .

Bibliothèque municipale de Créances 105, rue des Ecoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

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English : Choses merveilleuses… d’avril

L’événement Choses merveilleuses… d’avril Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche