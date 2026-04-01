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Choses merveilleuses… d’avril Bibliothèque municipale de Créances Créances

Choses merveilleuses… d’avril Bibliothèque municipale de Créances Créances

Choses merveilleuses… d’avril Bibliothèque municipale de Créances Créances jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale de Créances

Adresse : 105, rue des Ecoles

Ville : 50710 Créances

Département : Manche

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Choses merveilleuses… d’avril

Bibliothèque municipale de Créances 105, rue des Ecoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :
2026-04-16

Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans
Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année )

> gratuit, sur inscription   .

Bibliothèque municipale de Créances 105, rue des Ecoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

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English : Choses merveilleuses… d’avril

L’événement Choses merveilleuses… d’avril Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche