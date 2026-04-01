Choses merveilleuses… d’avril Bibliothèque municipale de Créances Créances
Choses merveilleuses… d’avril Bibliothèque municipale de Créances Créances jeudi 16 avril 2026.
Choses merveilleuses… d’avril
Bibliothèque municipale de Créances 105, rue des Ecoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans
Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année )
> gratuit, sur inscription .
Bibliothèque municipale de Créances 105, rue des Ecoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
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English : Choses merveilleuses… d’avril
L’événement Choses merveilleuses… d’avril Créances a été mis à jour le 2026-03-18 par Côte Ouest Centre Manche