Choses merveilleuses de… février Créances
Choses merveilleuses de… février Créances samedi 14 février 2026.
Choses merveilleuses de… février
105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans.
Réalisation d’une page de son carnet de l’année illustré ).
> pour tout public. .
105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Choses merveilleuses de… février
L’événement Choses merveilleuses de… février Créances a été mis à jour le 2026-01-28 par Côte Ouest Centre Manche