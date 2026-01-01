Choses merveilleuses de… janvier Bibliothèque Créances
Choses merveilleuses de… janvier Bibliothèque Créances samedi 24 janvier 2026.
Choses merveilleuses de… janvier
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 12:30:00
Date(s) :
2026-01-24
Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans. Réalisation de la première page de son carnet de l’année illustré.
Gratuit, sur inscription.
Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre, sur le thème Villes et campagnes , du 21 au 25 janvier 2026. .
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Choses merveilleuses de… janvier Créances a été mis à jour le 2026-01-07 par Côte Ouest Centre Manche