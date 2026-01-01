Choses merveilleuses de… janvier Bibliothèque Créances

Choses merveilleuses de… janvier

Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans. Réalisation de la première page de son carnet de l’année illustré.

Gratuit, sur inscription.

Dans le cadre des Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre, sur le thème Villes et campagnes , du 21 au 25 janvier 2026. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

