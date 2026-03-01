Choses merveilleuses de… mars Bibliothèque Créances

Choses merveilleuses de… mars

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 12:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans. Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année. Gratuit, sur inscription. .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choses merveilleuses de… mars

L’événement Choses merveilleuses de… mars Créances a été mis à jour le 2026-03-06 par Côte Ouest Centre Manche