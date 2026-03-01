Choses merveilleuses de… mars Bibliothèque Créances
Choses merveilleuses de… mars Bibliothèque Créances samedi 21 mars 2026.
Choses merveilleuses de… mars
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche
Début : 2026-03-21 10:30:00
fin : 2026-03-21 12:30:00
2026-03-21
Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans. Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année. Gratuit, sur inscription. .
Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64 bibliothequecreances@orange.fr
