Choses merveilleuses de… mars Bibliothèque Créances

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances Manche

Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-03-25

Atelier créatif pour tout public à partir de 8 ans. Écriture de haïkus, calligraphie et illustration pour compléter son carnet illustré de l’année. Gratuit, sur inscription.   .

Bibliothèque 105 rue des Écoles Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 07 82 64  bibliothequecreances@orange.fr

