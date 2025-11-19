CHOSTAKOVITCH PAR LUKA COETZEE – PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes

CHOSTAKOVITCH PAR LUKA COETZEE Début : 2026-03-22 à 17:00. Tarif : – euros.

SEMEC PALAIS DES FESTIVAL PRÉSENTE : CHOSTAKOVITCH PAR LUKA COETZEEHOLLY HYUN CHOE DIRECTIONLUKA COETZEE VIOLONCELLEGRAZYNA BACEWICZConcerto pour orchestre à cordes (1948)DMITRI CHOSTAKOVITCH Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en mi bémol majeur, op. 107 (1953)WOLFGANG AMADEUS MOZARTSymphonie n°39 en mi bémol majeur, KV 543 (1788)La cheffe américano-coréenne Holly Hyun Choe et la violoncelliste Luka Coetzee, lauréate de prestigieux concours internationaux tels que le célèbre Prix Pablo Casals, soliste remarquée sur les scènes européennes, nous convient à un voyage où se croisent classicisme, lyrisme et modernité raisonnée. Placé sous la tutelle d’un Mozart de la pleine maturité, encore influencé par le Don Giovanni qu’il vient d’achever, ce programme s’ouvre avec le Concerto pour orchestre à cordes de la compositrice polonaise Grazyna Bacewicz. Écrite en 1948, cette œuvre, marquée par la clarté du contrepoint et une énergie rythmique saisissante, s’ancre dans un néoclassicisme d’une rare intensité qui place la compositrice parmi les figures majeures de son temps.Durée : environ 1h40 avec entracte

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY 1 BOULEVARD DE LA CROISETTE 06400 Cannes 06