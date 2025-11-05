Chou surprise Bibliothèque Le Jardin de Papier Ranville

Chou surprise Bibliothèque Le Jardin de Papier Ranville mercredi 5 novembre 2025.

Chou surprise Mercredi 5 novembre, 15h00 Bibliothèque Le Jardin de Papier Calvados

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T15:00:00 – 2025-11-05T16:30:00

Fin : 2025-11-05T15:00:00 – 2025-11-05T16:30:00

Les enfants assemblent et collent un chou de papier, à l’intérieur duquel nous viendront dessiner tout un petit peuple d’animaux plus ou moins minuscules.

Bibliothèque Le Jardin de Papier 3 rue des Airbornes 14860 Ranville Ranville 14860 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ranville.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 78 18 63 »}]

Découvrons l’importance de la diversité animale et végétale dans les cultures et dans le sol et l’impact des pesticides sur le vivant. Imaginons demain

Département du Calvados