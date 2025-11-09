Chou surprise Médiathèque les Motordus Blainville-sur-Orne

Chou surprise Dimanche 9 novembre, 10h00 Médiathèque les Motordus Calvados

Sur réservation

Début : 2025-11-09T10:00:00 – 2025-11-09T11:30:00

Fin : 2025-11-09T10:00:00 – 2025-11-09T11:30:00

Les enfants assemblent et collent un chou de papier, à l’intérieur duquel nous viendront dessiner tout un petit peuple d’animaux plus ou moins minuscules.

Médiathèque les Motordus 5 bis Rue du Général Leclerc, 14550 Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie 02 31 06 02 06 mediatheque@blainville-sur-orne.fr

Découvrons l’importance de la diversité animale et végétale dans les cultures et dans le sol et l’impact des pesticides sur le vivant. Imaginons demain

Département du Calvados