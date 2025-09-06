CHOUABA / COSIMI EXPO DE PEINTURE LE 48 lieu d’Arts et de Soins Perpignan

CHOUABA / COSIMI EXPO DE PEINTURE LE 48 lieu d’Arts et de Soins Perpignan samedi 6 septembre 2025.

CHOUABA / COSIMI EXPO DE PEINTURE

LE 48 lieu d’Arts et de Soins 48 Avenue de l’Ancien Champ-de-Mars Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-06

fin : 2025-10-02

2025-09-06

A partir de 19h le Samedi 6 Septembre , vous êtes bienvenu(es) pour le vernissage des artistes

Pierre Cosimi et Dominique Chouaba

Entrée Libre, apéro dînatoire et après présentation des œuvres par les artistes le groupe

« les pas de 1/2 mesures »…

LE 48 lieu d’Arts et de Soins 48 Avenue de l’Ancien Champ-de-Mars Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 38 61 68

English :

From 7 p.m. on Saturday, September 6, you are welcome to attend the vernissage of the artists

Pierre Cosimi and Dominique Chouaba

Free entry, aperitif and dinner, and after presentation of the works by the artists, the group

« les pas de 1/2 mesures »…

German :

Ab 19 Uhr am Samstag, den 6. September , sind Sie herzlich willkommen zur Vernissage der Künstler

Pierre Cosimi und Dominique Chouaba:

Freier Eintritt, ein Aperitif und nach der Präsentation der Werke durch die Künstler die Gruppe « Le groupe

« les pas de 1/2 mesures »…

Italiano :

Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 19.00, vi invitiamo a partecipare al vernissage degli artisti

Pierre Cosimi e Dominique Chouaba:

Ingresso libero, aperitivo-cena e dopo la presentazione delle opere degli artisti il gruppo

« les pas de 1/2 mesures »…

Espanol :

A partir de las 19.00 horas del sábado 6 de septiembre, le invitamos a asistir al vernissage de los artistas

Pierre Cosimi y Dominique Chouaba

Entrada libre, cena aperitivo y tras la presentación de las obras de los artistas el grupo

« les pas de 1/2 mesures »…

