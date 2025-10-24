Chouchane Cosmopolis Nantes

Chouchane Cosmopolis Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 19:30 – 20:30

Gratuit : non Tarif : 8€. Billetterie en ligne (https://www.billetweb.fr/pro/exposition-cosmopolis-armenie-evenements) ou réservation à l’accueil de Cosmopolis

Chouchane, chant et Guillaume Garnier de Barros Portugal, guitare Le duo explore le riche répertoire de Sayat Nova et du chant populaire arménien.Chouchane Djergaian dédie son chant à la transmission de son patrimoine, des mélodies ancestrales de ses origines arméniennes. Le duo revisite les mélodies de Sayat-Nova, de Komitas et de musiciens emblématiques arméniens à travers une interprétation lyrique portée par des arrangements ciselés à la guitare folk. Leurs chansons célèbrent les montagnes, la communion de l’âme humaine avec les éléments, l’amour et ses vicissitudes… Sur scène, leurs personnalités s’accordent pour partager avec le public ces compositions mystiques et saisissantes.

