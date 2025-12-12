CHOUCHOU AU SECOURS DES CONTES DE FEES – THEATRE A L’OUEST Caen

CHOUCHOU AU SECOURS DES CONTES DE FEES Début : 2026-02-14 à 11:00. Tarif : – euros.

Chouchou, magicienne pétillante et pleine d’humour, accueille les enfants dans son incroyable cabinet des curiosités, entre apothicaire enchantée et salle de voyance. Référence incontournable des héroïnes de contes de fées en détresse, elle tente de résoudre leurs petits et grands malheurs grâce à des potions étonnantes. Dans ce laboratoire coloré, les enfants participent activement aux expériences magiques, aux danses et aux chansons. Princesse après princesse, Chouchou invente des solutions farfelues… mais fonctionneront-elles vraiment ? Un spectacle moderne, drôle et interactif, où chaque visite réserve des surprises. Dès 3 ans – durée : 45 min – un voyage féerique à vivre en famille

THEATRE A L’OUEST 8 QUAI VENDEUVRE 14000 Caen 14