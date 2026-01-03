Chouchou la rencontre ! Bibliothèque Georges Brassens Paris
Chouchou la rencontre ! Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 21 mars 2026.
Au programme : lectures, petites « leçons »
de dessin, présentation d’illustrations originales…
Ce moment sera suivi d’une séance de ventes et de dédicaces
assurées par la libraire La petite Lumière.
Jusqu’au 9 mai, retrouvez également L’expo Chouchou !, en partenariat avec l’école
des loisirs.
Une après-midi en compagnie d’Adrien Albert.
Le samedi 21 mars 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Tout public. A partir de 4 ans.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
