Chouchou la rencontre ! Bibliothèque Georges Brassens Paris

Au programme : lectures, petites « leçons »

de dessin, présentation d’illustrations originales…

Ce moment sera suivi d’une séance de ventes et de dédicaces

assurées par la libraire La petite Lumière.

Jusqu’au 9 mai, retrouvez également L’expo Chouchou !, en partenariat avec l’école

des loisirs.

Une après-midi en compagnie d’Adrien Albert.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Tout public. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-21T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T15:00:00+02:00_2026-03-21T17:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Georges Brassens et trouvez le meilleur itinéraire

