Choucroute à emporter

Marché Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

La part

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 09:30:00

fin : 2026-02-08 12:00:00

Date(s) :

2026-02-08

L’US AULNAY FOOTBALL organise sa traditionnelle vente de CHOUCROUTE A EMPORTER

.

Marché Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 39 90 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

US AULNAY FOOTBALL organizes its traditional sale of CHOUCROUTE TO TAKE AWAY

L’événement Choucroute à emporter Aulnay a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme