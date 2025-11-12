Choucroute à la Table d’Othe Paisy-Cosdon
Paisy-Cosdon Aube
Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 novembre PAISY-COSDON Choucroute à la Table d’Othe. Midi et soir.
Cette année vous avez 3 jours pour venir déguster notre choucroute maison.
Elle sera servie le midi et le soir. Pour terminer le repas, nous vous proposons une assiette gourmande de desserts. TOUT est à volonté.
Prix de ce menu: 25€, hors boisson.
Réservation +33 (0)3 25 40 92 58 25 .
21 Terre de Villemaur Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 92 58
L’événement Choucroute à la Table d’Othe Paisy-Cosdon a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance