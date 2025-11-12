Choucroute à la Table d’Othe

Paisy-Cosdon Aube

2025-11-12

2025-11-14

2025-11-12

Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 novembre PAISY-COSDON Choucroute à la Table d’Othe. Midi et soir.

Cette année vous avez 3 jours pour venir déguster notre choucroute maison.

Elle sera servie le midi et le soir. Pour terminer le repas, nous vous proposons une assiette gourmande de desserts. TOUT est à volonté.

Prix de ce menu: 25€, hors boisson.

Réservation +33 (0)3 25 40 92 58 25 .

21 Terre de Villemaur Paisy-Cosdon 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 92 58

