Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Choucroute à Pouldergat Pouldergat

Choucroute à Pouldergat Pouldergat samedi 8 novembre 2025.

Choucroute à Pouldergat

D43 Pouldergat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Repas sur place ou à emporter salle ti an holl   .

D43 Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 60 95 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Choucroute à Pouldergat Pouldergat a été mis à jour le 2025-10-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ