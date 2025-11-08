Choucroute à Pouldergat Pouldergat
Choucroute à Pouldergat Pouldergat samedi 8 novembre 2025.
Choucroute à Pouldergat
D43 Pouldergat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 18:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Repas sur place ou à emporter salle ti an holl .
D43 Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 74 60 95
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Choucroute à Pouldergat Pouldergat a été mis à jour le 2025-10-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ