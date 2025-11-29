Choucroute

302 Route de Dax Cagnotte Landes

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Vous avez faim? Venez manger une choucroute à Cagnotte! Ce repas est organisé pas l’association »Lous Caps Blancs » et se fera le samedi 29 novembre à la salle des fêtes de Cagnotte. 25€ par personne en réservation obligatoire avant le 20/11!

302 Route de Dax Cagnotte 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 39 77 45

English : Choucroute

Feeling hungry? Come and eat sauerkraut in Cagnotte! This meal is organized by the »Lous Caps Blancs » association and will take place on Saturday November 29th at the Cagnotte village hall. 25? per person, reservation required before 20/11!

German : Choucroute

Haben Sie Hunger? Dann kommen Sie zum Sauerkrautessen nach Cagnotte! Das Essen wird vom Verein Lous Caps Blancs organisiert und findet am Samstag, den 29. November im Festsaal von Cagnotte statt. 25? pro Person, Reservierung bis zum 20.11. erforderlich!

Italiano :

Avete fame? Venite a mangiare crauti a Cagnotte! Questo pranzo è organizzato dall’associazione Lous Caps Blancs e si terrà sabato 29 novembre presso la sala del villaggio di Cagnotte. 25? a persona, prenotazione obbligatoria entro il 20/11!

Espanol : Choucroute

¿Tienes hambre? ¡Ven a comer chucrut a Cagnotte! Esta comida está organizada por la asociación »Lous Caps Blancs » y tendrá lugar el sábado 29 de noviembre en la sala de fiestas del pueblo de Cagnotte. 25? por persona, ¡es necesario reservar antes del 20/11!

L’événement Choucroute Cagnotte a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans