Choucroute Salle des fêtes Chaumard
Choucroute Salle des fêtes Chaumard dimanche 19 octobre 2025.
Choucroute
Salle des fêtes Le bourg Chaumard Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 12:00:00
fin : 2025-10-19 15:00:00
Date(s) :
2025-10-19
Menu choucroute Fromage et sa garniture Dessert. Tarif 20€/ad et 10€/enf 10 ans. Organisée par Chaumard Aujourd’hui .
Salle des fêtes Le bourg Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 07 62 76
English : Choucroute
German : Choucroute
Italiano :
Espanol :
L’événement Choucroute Chaumard a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs