Choucroute dansante de l’Indépendante Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Choucroute dansante de l’Indépendante

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Choucroute dansante, animée par Jérôme & son Orchestre.

+33 6 84 89 63 44

English :

Sauerkraut dance, hosted by Jérôme & son Orchestre.

