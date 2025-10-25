Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize Salle des fêtes Faye-sur-Ardin

Salle des fêtes Epace Magnolia Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres

Organisée par les sapeurs pompiers du CIS de l’Autize, samedi 25 octobre à l’espace

Magnolia de Faye-sur-Ardin,

avec possibilité de livraison.

Réservations avant le

11 octobre au 06.62.17.78.55 ou

au 06.65.11.87.83. .

Salle des fêtes Epace Magnolia Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 17 78 55

