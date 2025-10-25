Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize Salle des fêtes Faye-sur-Ardin
Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize Salle des fêtes Faye-sur-Ardin samedi 25 octobre 2025.
Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize
Salle des fêtes Epace Magnolia Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Organisée par les sapeurs pompiers du CIS de l’Autize, samedi 25 octobre à l’espace
Magnolia de Faye-sur-Ardin,
avec possibilité de livraison.
Réservations avant le
11 octobre au 06.62.17.78.55 ou
au 06.65.11.87.83. .
Salle des fêtes Epace Magnolia Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 17 78 55
English : Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize
German : Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize
Italiano :
Espanol : Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize
L’événement Choucroute dansante des sapeurs Pompiers de l’Autize Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2025-10-07 par CC Val de Gâtine