Choucroute du Club Taurin d’Entressen La Grange Entressen Istres
Choucroute du Club Taurin d’Entressen La Grange Entressen Istres samedi 17 janvier 2026.
Choucroute du Club Taurin d’Entressen
Samedi 17 janvier 2026 à partir de 12h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 12:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Dégustez la savoureuse Choucroute d’Entressen à Istres. Un vrai festin local organisé par le Club Taurin!
.
La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 52 32 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy the tasty Choucroute d’Entressen in Istres. A real local feast organized by the Club Taurin!
L’événement Choucroute du Club Taurin d’Entressen Istres a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme d’Istres