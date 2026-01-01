Choucroute du Club Taurin d’Entressen La Grange Entressen Istres

Choucroute du Club Taurin d’Entressen

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 12h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Dégustez la savoureuse Choucroute d’Entressen à Istres. Un vrai festin local organisé par le Club Taurin!

La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 52 32 82

English :

Enjoy the tasty Choucroute d’Entressen in Istres. A real local feast organized by the Club Taurin!

