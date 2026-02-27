Choucroute du Foot Salle polyvalente de VEROSVRES Verosvres

Choucroute du Foot

Salle polyvalente de VEROSVRES 161 route de Dompierre les Ormes Verosvres Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Choucroute du Foot de VEROSVRES organisée le samedi 7 mars 2026 à la salle polyvalente à partir de 19h30. Réservation au 06.18.45.37.80 avant le 1er mars 2026. Tarif: 18 € .

Salle polyvalente de VEROSVRES 161 route de Dompierre les Ormes Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 45 37 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Choucroute du Foot

L’événement Choucroute du Foot Verosvres a été mis à jour le 2026-02-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III