Choucroute du rugby Eygurande
Choucroute du rugby Eygurande samedi 4 avril 2026.
Choucroute du rugby
Eygurande Corrèze
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Choucroute du rugby à la salle des fêtes d’Eygurande.
Au menu 1 bière, choucroute, fromage, dessert et café
Sur réservation avant le 21 mars, possibilité à emporter (15€)
Bourriche sur place .
Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 27 46 69
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English : Choucroute du rugby
L’événement Choucroute du rugby Eygurande a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze