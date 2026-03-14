Choucroute du rugby Eygurande

Choucroute du rugby Eygurande 2026-04-04

Choucroute du rugby Eygurande samedi 4 avril 2026.

Choucroute du rugby

Eygurande Corrèze

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Choucroute du rugby à la salle des fêtes d’Eygurande.
Au menu 1 bière, choucroute, fromage, dessert et café
Sur réservation avant le 21 mars, possibilité à emporter (15€)

Bourriche sur place   .

Eygurande 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 27 46 69 

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English : Choucroute du rugby

L’événement Choucroute du rugby Eygurande a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze