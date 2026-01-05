Choucroute et galette Salle polyvalente Gannay-sur-Loire

Choucroute et galette

Salle polyvalente Le Bourg Gannay-sur-Loire Allier

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

5 euros pour les adhérents, 20 euros pour les non adhérents.

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

2026-01-08

A l’issue de l’assemblée générale du 8 janvier, les adhérents anciens et nouveaux du club de l’amitié partageront une bonne choucroute, suivie de la traditionnelle galette des rois, moyennant une participation.

Salle polyvalente Le Bourg Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 31 73 93

English :

At the end of the general meeting on January 8, old and new members of the Friendship Club will share a delicious sauerkraut, followed by the traditional galette des rois , in return for a contribution.

