Choucroute et galette Salle polyvalente Gannay-sur-Loire jeudi 8 janvier 2026.
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
5 euros pour les adhérents, 20 euros pour les non adhérents.
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
2026-01-08
A l’issue de l’assemblée générale du 8 janvier, les adhérents anciens et nouveaux du club de l’amitié partageront une bonne choucroute, suivie de la traditionnelle galette des rois, moyennant une participation.
Salle polyvalente Le Bourg Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 31 73 93
English :
At the end of the general meeting on January 8, old and new members of the Friendship Club will share a delicious sauerkraut, followed by the traditional galette des rois , in return for a contribution.
