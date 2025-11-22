Choucroute et spectacle Salle des fêtes Pensol
Choucroute et spectacle Salle des fêtes Pensol samedi 22 novembre 2025.
Le Lions Club organise une soirée de bienfaisance au profit de l’association humanitaire Kankelé et des oeuvres du club. Pour cette occasion venez déguster une choucroute et voir le spectacle de la troupe Vivre Ensemble. .
Salle des fêtes 7 Route de la Mairie Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 75 96
