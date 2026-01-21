Choucroute garnie à emporter Beauzac
Choucroute garnie à emporter Beauzac samedi 21 février 2026.
Choucroute garnie à emporter
La dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
avec fromage et dessert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 11:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Choucroute garnie à emporter organisé par l’association les Trempatiou. Inscription avant le 10 février à l’office de tourisme de Beauzac et auprès des bénévoles EHPAD Beauzac.
La dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
English :
Takeaway sauerkraut organized by the Trempatiou association. Registration by February 10 at the Beauzac tourist office and with Beauzac EHPAD volunteers.
L’événement Choucroute garnie à emporter Beauzac a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron