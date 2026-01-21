Choucroute garnie à emporter Beauzac

Choucroute garnie à emporter

Choucroute garnie à emporter organisé par l’association les Trempatiou. Inscription avant le 10 février à l’office de tourisme de Beauzac et auprès des bénévoles EHPAD Beauzac.

La dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Takeaway sauerkraut organized by the Trempatiou association. Registration by February 10 at the Beauzac tourist office and with Beauzac EHPAD volunteers.

