Choucroute garnie La Broque
Choucroute garnie
92 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-02-15
Le Comité des Fêtes de la Paroisse Catholique de La Broque vous invite à un après-midi convivial. Repas à emporter ou livraison sur demande. .
92 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 9 55 54 58 50
