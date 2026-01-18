Choucroute garnie

92 rue du Général de Gaulle La Broque Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Le Comité des Fêtes de la Paroisse Catholique de La Broque vous invite à un après-midi convivial. Repas à emporter ou livraison sur demande. .

92 rue du Général de Gaulle La Broque 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 9 55 54 58 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Choucroute garnie La Broque a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche