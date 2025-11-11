Choucroute Mauvezin-d’Armagnac

Choucroute

Salle des Fêtes Mauvezin-d’Armagnac Landes

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

2025-11-11

Ambiance alsacienne ce midi à Mauvezin d’Armagnac où il fera bon se retrouver autour d’une tablée à déguster une bonne choucroute garnie, de la salade et du Munster, le célèbre Kougloff et sa crème anglaise, le tout arrosé de café, bière et vin blanc.

Pensez à réserver avant le 3 Novembre.

Salle des Fêtes Mauvezin-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 44 66 55

English : Choucroute

An Alsatian atmosphere at lunchtime in Mauvezin d’Armagnac, where you’ll be able to gather around a table to enjoy sauerkraut, salad and Munster cheese, the famous Kougloff and its custard, all washed down with coffee, beer and white wine.

Don’t forget to book before November 3.

German : Choucroute

Elsässische Atmosphäre heute Mittag in Mauvezin d’Armagnac, wo man sich gerne um einen Tisch versammelt, um ein gutes Sauerkraut, Salat und Munsterkäse, den berühmten Gugelhupf und seine englische Creme zu genießen, alles begossen mit Kaffee, Bier und Weißwein.

Denken Sie daran, vor dem 3. November zu reservieren.

Italiano :

Atmosfera alsaziana a pranzo a Mauvezin d’Armagnac, dove potrete sedervi intorno a un tavolo e gustare crauti, insalata e formaggio Munster, il famoso Kougloff e la sua crema, il tutto innaffiato da caffè, birra e vino bianco.

Non dimenticate di prenotare entro il 3 novembre.

Espanol : Choucroute

Un ambiente alsaciano a la hora de comer en Mauvezin d’Armagnac, donde podrá sentarse alrededor de una mesa y degustar chucrut, ensalada y queso Munster, el famoso Kougloff y sus natillas, todo ello regado con café, cerveza y vino blanco.

No olvide reservar antes del 3 de noviembre.

