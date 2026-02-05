Choucroute Salle Marcel Devene Paray-le-Frésil

Choucroute

Salle Marcel Devene 19 rue Georges Simenon Paray-le-Frésil Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Partagez un moment convivial autour d’une traditionnelle choucroute, dans une ambiance chaleureuse et festive. Une soirée gourmande et animée, idéale pour se retrouver, échanger et profiter d’un événement convivial porté par les acteurs locaux.

Salle Marcel Devene 19 rue Georges Simenon Paray-le-Frésil 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 27 47 06

English :

Share a convivial moment over traditional sauerkraut, in a warm and festive atmosphere. A lively, gourmet evening, ideal for getting together, chatting and enjoying a convivial event supported by local players.

