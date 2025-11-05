CHOUCROUTE ROYALE Merville
CHOUCROUTE ROYALE Merville dimanche 22 février 2026.
CHOUCROUTE ROYALE
SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
L’ARCLM organise un repas, avec au menu, une choucroute royale !
Ce repas est ouvert à tous !
Une tombola sera également organisée, et viendra récompenser plusieurs convives.
Les inscriptions sont obligatoires, entre le 01 et le 09/02. 25 .
SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 48 77 relais.associatif@merville31.fr
English :
ARCLM is organizing a meal, with a royal sauerkraut on the menu!
German :
Die ARCLM organisiert ein Essen, auf der Speisekarte steht königliches Sauerkraut!
Italiano :
L’ARCLM sta organizzando un pranzo, con un crauto reale nel menu!
Espanol :
La ARCLM organiza una comida, ¡con un chucrut real en el menú!
