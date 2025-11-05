CHOUCROUTE ROYALE

SALLE POLYVALENTE Merville Haute-Garonne

25 EUR

25



Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22



2026-02-22

L’ARCLM organise un repas, avec au menu, une choucroute royale !

Ce repas est ouvert à tous !

Une tombola sera également organisée, et viendra récompenser plusieurs convives.

Les inscriptions sont obligatoires, entre le 01 et le 09/02. 25 .

SALLE POLYVALENTE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 48 77 relais.associatif@merville31.fr

English :

ARCLM is organizing a meal, with a royal sauerkraut on the menu!

German :

Die ARCLM organisiert ein Essen, auf der Speisekarte steht königliches Sauerkraut!

Italiano :

L’ARCLM sta organizzando un pranzo, con un crauto reale nel menu!

Espanol :

La ARCLM organiza una comida, ¡con un chucrut real en el menú!

L’événement CHOUCROUTE ROYALE Merville a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE