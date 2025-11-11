Choucroute Sirod
Choucroute Sirod mardi 11 novembre 2025.
Choucroute
Salle des fêtes Sirod Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 13:00:00
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Organisée par l’amicale des sapeurs pompiers.
Repas ouvert à tous.
Buvette.
Paiement à la réservation de préférence.
Places limitées.
Réservation par SMS. .
Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 53 36 58
