Choucroute Sirod

Choucroute

Salle des fêtes Sirod Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 13:00:00

fin : 2025-11-11

Organisée par l’amicale des sapeurs pompiers.

Repas ouvert à tous.

Buvette.

Paiement à la réservation de préférence.

Places limitées.

Réservation par SMS. .

Salle des fêtes Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 45 53 36 58

