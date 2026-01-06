Choucroute Sussat

Choucroute Sussat samedi 7 mars 2026.

Choucroute

Salle des Fêtes Sussat Allier

Date :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07

Date(s) :
2026-03-07

Organisation d’une choucroute. Les bénéfices sont reversés à l’association pour aider à rénover une école en Ethiopie.
Salle des Fêtes Sussat 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 52 36 75  berangere.quantin644@orange.fr

English :

Organization of a sauerkraut. Profits are donated to the association to help renovate a school in Ethiopia.

L’événement Choucroute Sussat a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Val de Sioule