Choucroute Sussat

Choucroute

Salle des Fêtes Sussat Allier

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Organisation d’une choucroute. Les bénéfices sont reversés à l’association pour aider à rénover une école en Ethiopie.

Salle des Fêtes Sussat 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 52 36 75 berangere.quantin644@orange.fr

English :

Organization of a sauerkraut. Profits are donated to the association to help renovate a school in Ethiopia.

