Choucroute Sussat
Choucroute Sussat samedi 7 mars 2026.
Choucroute
Salle des Fêtes Sussat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Organisation d’une choucroute. Les bénéfices sont reversés à l’association pour aider à rénover une école en Ethiopie.
Salle des Fêtes Sussat 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 52 36 75 berangere.quantin644@orange.fr
English :
Organization of a sauerkraut. Profits are donated to the association to help renovate a school in Ethiopia.
