Chouette bocage, CNB des Hauts-de-France, Bailleul

Chouette bocage Samedi 28 mars, 14h30 CNB des Hauts-de-France Nord

Inscription pour les sorties nocturnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T21:00:00+01:00

Une chouette journée à partager en famille, entre amis, à la rencontre des associations du territoire. L’occasion d’en savoir plus sur le bocage flamand, sur son histoire, sur l’intérêt de le préserver et de le favoriser, notamment en faveur de la biodiversité.

AU PROGRAMME :

14h30 – 18h30 : Ateliers, stands, expositions, jeux, musique, contes, rallye nature, visites guidées des jardins du CBN, découverte des oiseaux du domaine.

Ateliers, stands, expositions, jeux, musique, contes, rallye nature, visites guidées des jardins du CBN, découverte des oiseaux du domaine. 18h30 : Projection du documentaire « Un espoir pour l’Effraie » (durée 1h)

Projection du documentaire « Un espoir pour l’Effraie » (durée 1h) 19h30 : Présentation du projet d’installation de nichoirs pour les rapaces nocturnes sur le territoire de Cœur de Flandre agglo.

Présentation du projet d’installation de nichoirs pour les rapaces nocturnes sur le territoire de Cœur de Flandre agglo. 20h : Sorties proposées au sein du domaine du CBN pour partir à la rencontre des rapaces nocturnes (durée approximative 1h). Ces sorties sont gratuites, organisées sur inscription (Places limitées – Prévoir des chaussures adaptées et une lampe torche). Cliquez sur ce lien pour vous inscrire.

>>> Tout au long de l’événement, les jardins remarquables du CBN des Hauts-de-France seront exceptionnellement ouverts !

>>> Buvette et petite restauration sur place l’après-midi (le soir, prévoir si besoin vos sandwichs – les boissons seront offertes).

INFORMATIONS PRATIQUES :

️ Samedi 28 mars de 14h30 à 21 h

CBN des Hauts-de-France, Chemin de l’Haendries à Bailleul

>>> Pour en savoir plus : Chouette bocage ! | Facebook

Evénement partenarial organisé par : Conservatoire botanique national des Hauts-de-France, Groupe ornithologique et naturaliste agrément Hauts-de-France, Les Jardins du Cygne, Cœur de Flandre agglo, Bien Vivre à Oudezeele, Nord Nature Chico Mendès, Association Yser Houck, Les croqueurs de pomme, Association des Plesseurs des Hauts de France et de Belgique, Association Nature et patrimoine de Ledringhem, Amis de la Fondation Marguerite Yourcenar, Groupe d’accordéons du CSE d’Hazebrouck, Association Steenwerck Nature Environnement, Flandre Energie positive, les Blongios, Jardinons notre santé, la Casseline.

CNB des Hauts-de-France Chemin de l’Haendries, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/sortie-la-rencontre-des-rapaces-nocturnes-bailleul »}] [{« link »: « https://demarches.ca-coeurdeflandre.fr/sortie-la-rencontre-des-rapaces-nocturnes-bailleul »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/950457760988194/?acontext=%7B%22source%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22events_add_page_cohost%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D¬if_id=1772708027249351¬if_t=events_add_page_cohost&ref=notif »}]

Les acteurs et associations du territoire s’associent pour mettre à l’honneur le bocage flamand. Rejoignez-nous samedi 28 mars de 14h30 à 21h au CNB des Hauts-de-France à Bailleul.