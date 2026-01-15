Chouette Conférence : qu’a-t-on trouvé dans le trésor de Toutânkhamon ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 18 février, 15h00 gratuit

Bénédicte Lhoyer, égyptologue, nous invite dans la tombe du pharaon Toutânkhamon pour découvrir son trésor et ses secrets.

Elle nous guide dans l’Égypte ancienne, la vie quotidienne, la mythologie et la culture d’une civilisation fascinante.

Rencontre interprétée en LSF, langue des signes française et animée par Jessie Magana, autrice jeunesse. Spécialement adapté aux enfants (à partir de 7 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

