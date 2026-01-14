Chouette Conférence : qu’a-t-on trouvé dans le trésor de Toutânkhamon ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 18 février, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Bénédicte Lhoyer, égyptologue, nous invite dans la tombe du pharaon Toutânkhamon pour découvrir son trésor et ses secrets. Conférence pour enfants interprétée en LSF.

Elle nous guide dans l'Égypte ancienne, la vie quotidienne, la mythologie et la culture d'une civilisation fascinante.

Elle nous guide dans l’Égypte ancienne, la vie quotidienne, la mythologie et la culture d’une civilisation fascinante.

Rencontre interprétée en LSF, langue des signes française et animée par Jessie Magana, autrice jeunesse. Spécialement adapté aux enfants (à partir de 7 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres 10 cours des Alliés, 35000 RENNES Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



