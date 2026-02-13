Chouette Conférence : qu’a-t-on trouvé dans le trésor de Toutânkhamon ?, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Chouette Conférence : qu’a-t-on trouvé dans le trésor de Toutânkhamon ? Mercredi 18 février, 15h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Elle nous guide dans l’Égypte ancienne, la vie quotidienne, la mythologie et la culture d’une civilisation fascinante.

Rencontre interprétée en LSF, langue des signes française et animée par Jessie Magana, autrice jeunesse. Spécialement adapté aux enfants (à partir de 7 ans).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Bénédicte Lhoyer, égyptologue, nous invite dans la tombe du pharaon Toutânkhamon pour découvrir son trésor et ses secrets. accessibilite vacances

