Chouette conférence : que sait-on des dinosaures ? Auditorium des Champs Libres Rennes Mercredi 15 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Mystérieux, dangereux, disparus… Les dinosaures n’ont pas livré tous leurs secrets ! Ronan Allain, paléontologue au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, nous invite à les découvr

Les dinosaures ont vécu sur Terre pendant 165 millions d’années. Ils se déplaçaient sur la terre, dans les eaux et dans les airs, ils étaient carnivores ou herbivores, certains étaient grands comme des immeubles, d’autres plus petits… Ils auraient disparu mais est-ce vrai ?

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Rencontre animée par Jessie Magana, autrice jeunesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-15T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-15T16:00:00.000+02:00

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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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