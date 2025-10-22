Chouette conférence : qu’est-ce qu’un tremblement de Terre ? Musée de Bretagne Rennes

Chouette conférence : qu’est-ce qu’un tremblement de Terre ? Musée de Bretagne Rennes mercredi 22 octobre 2025.

Chouette conférence : qu’est-ce qu’un tremblement de Terre ? Musée de Bretagne Rennes Mercredi 22 octobre, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Pourquoi est-ce que la terre tremble ? Peut-on prévoir les séismes ? Peut-on s’en protéger ? Pascal Bernard, sismologue, répond à toutes les questions.

Tous les ans, des dizaines de milliers de séismes ont lieu à la surface du globe. La plupart ne se sentent pas, certains font d’énormes dégâts. Il est nécessaire de les comprendre pour tenter de les prévoir et de s’adapter pour prévenir les risques. Une Chouette Conférence de Pascal Bernard, sismologue, animée par Jessie Magana, autrice jeunesse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T16:00:00.000+02:00

1



Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine