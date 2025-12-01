Chouette des histoires de Noël ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan
Début : 2025-12-23 10:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Emmanuelle invite les enfants et les plus grands à découvrir un kamishibaï de Noël (théâtre japonais) et à écouter quelques nouveaux contes et albums de Noël. Sur inscription. A partir de 4 ans. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
