Chouette des histoires d’hiver ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Chouette des histoires d’hiver !

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-01-14 11:30:00

Date(s) :

2026-01-14

Enfants et plus grands, vous êtes invités à écouter des histoires et des contes glacés. L’hiver s’installe dans nos livres et les moufles sont de sortie ! Dès 4 ans. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chouette des histoires d’hiver !

L’événement Chouette des histoires d’hiver ! Plouénan a été mis à jour le 2025-12-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX