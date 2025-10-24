Chouette des histoires… en pyjama ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère
Début : 2025-10-24 19:00:00
fin : 2025-10-24 20:00:00
2025-10-24
A renfort de couettes, oreillers et lampes d’ambiance, vous êtes invités à entrer dans un monde fantastique, plein de surprises, de petits monstres et de dragons attachants, c’est tellement chouette les histoires… du soir ! Alors, petits et grands, on vous attend, pyjamas exigés ! Sur inscription. .
rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47
