Chouette des histoires sur l’art ! rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Chouette des histoires sur l’art !

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:30:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Enfants et plus grands, vous êtes invités à écouter des histoires qui parlent d’art. Les couleurs s’invitent, les pinceaux sont de sortie, pour notre plus grand plaisir ! Dès 3 ans. .

English : Chouette des histoires sur l’art !

