Chouette la Loire avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Ambiance nocturne sous le clair de lune… Venez découvrir la nature de nuit et apprivoiser ses mystères, ses ombres et ses chuchotements

Ambiance nocturne sous le clair de lune… Venez découvrir la nature de nuit et apprivoiser ses mystères, ses ombres et ses chuchotements. A l’affût du moindre bruissement d’ailes, du plus petit hululement suivez la piste des rapaces nocturnes et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Avant la sortie, nous prendrons le temps de vous donner des explications sur chacune des espèces que nous pourrions croiser afin de pouvoir les reconnaitre. Pour observer les animaux nocturnes dans meilleures conditions n’oubliez pas de mettre des vêtements chauds. 3 .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

English :

A nocturnal atmosphere under the moonlight… Come and discover nature by night and tame its mysteries, shadows and whispers

