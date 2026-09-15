Chouette ! la mer est basse ! Ancien club de voile Andernos-les-Bains
vendredi 30 octobre 2026 · Ancien club de voile · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Chouette ! la mer est basse !
Ancien club de voile 1 rue Louis Lamothe Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 16:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Quelle belle activité !
Explorer l’estran à marée basse avec Aurélie du club de voile S.N.A est une expérience fascinante pour les enfants et les familles.
Découvrir les trésors du Bassin d’Arcachon et observer la faune et la flore dans leur habitat naturel est une excellente façon d’apprendre tout en s’amusant.
C’est parfait pour les enfants à partir de 6 ans, et la durée de 2 heures permet de bien profiter de cette aventure !
Toute réservation enfant doit être accompagnée d’un adulte.
Aucun billet en vente sur place. uniquement sur réservation. .
Ancien club de voile 1 rue Louis Lamothe Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Chouette ! la mer est basse !
L’événement Chouette ! la mer est basse ! Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Andernos-les-Bains
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