Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues

Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues samedi 23 août 2025.

Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 14:00:00

fin : 2025-08-23 17:00:00

Date(s) :

2025-08-23

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose à nouveau un atelier palette pour ensemble bricoler et partager un bon moment.

Venez fabriquer votre chaise pliante de jardin en palettes.

Outillage, fournitures et équipement de protection fournis

À partir de 15 ans (4 personnes max)

Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume 06 29 66 00 85

Participation 5 € + possibilité achat de l’objet créé 10 €

Lieu Maison Forestière 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 29 66 00 85

English : Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues

As part of its activities at the Maison Forestière, the Haugr association is once again hosting a pallet workshop, where you can get together to tinker and share a good time.

Come and make your own folding garden chair from pallets.

Tools, supplies and protective equipment provided

From age 15 (max. 4 people)

Information and registration with Guillaume: 06 29 66 00 85

Participation: 5 ? + possibility of purchasing the object created 10 ?

Location: Maison Forestière 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Haugr annual membership

– 8 to 17 years old: 2?

– Adults: 10?

– Couple/family with children: 15?

German :

Im Rahmen seiner Aktivitäten im Maison Forestière bietet Ihnen der Verein Haugr erneut eine Palettenwerkstatt an, in der Sie gemeinsam basteln und einen schönen Moment verbringen können.

Stellen Sie Ihren Gartenklappstuhl aus Paletten her.

Werkzeug, Material und Schutzausrüstung werden gestellt

Ab 15 Jahren (max. 4 Personen)

Informationen und Anmeldungen bei Guillaume: 06 29 66 00 85

Teilnahme: 5 ? + Möglichkeit zum Kauf des geschaffenen Objekts 10 ?

Ort: Maison Forestière 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Jahresmitgliedschaft im Verein Haugr

– 8 bis 17 Jahre: 2?

– Erwachsener: 10?

– Paar/Familie mit Kindern: 15?

Italiano :

Nell’ambito delle attività della Maison Forestière, l’associazione Haugr organizza ancora una volta un laboratorio di pallet, per incontrarsi, armeggiare e divertirsi.

Venite a costruire la vostra sedia da giardino pieghevole con i pallet.

Attrezzi, forniture e dispositivi di protezione forniti

A partire dai 15 anni (max. 4 persone)

Informazioni e iscrizioni presso Guillaume: 06 29 66 00 85

Partecipazione: 5 ? + possibilità di acquistare l’oggetto creato 10 ?

Luogo: Maison Forestière 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Iscrizione annuale all’associazione Haugr

– da 8 a 17 anni: 2?

– Adulti: 10?

– Coppia/famiglia con bambini: 15?

Espanol :

En el marco de sus actividades en la Maison Forestière, la asociación Haugr organiza una vez más un taller de palets, en el que podrás reunirte, trastear y pasar un buen rato.

Ven a fabricar tu propia silla de jardín plegable con palets.

Herramientas, material y equipo de protección incluidos

A partir de 15 años (máx. 4 personas)

Información e inscripción con Guillaume: 06 29 66 00 85

Participación: 5€ + posibilidad de comprar el objeto creado 10€

Lugar: Maison Forestière 2 rue des écoles, 27910 Les Hogues

Afiliación anual a la asociación Haugr

– de 8 a 17 años: 2?

– Adultos: 10?

– Pareja/familia con hijos: 15?

