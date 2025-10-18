Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues Les Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose à nouveau un atelier palette pour ensemble bricoler et partager un bon moment.

Venez fabriquer votre table basse pliante pour l’extérieur ou l’intérieur en palettes.

Outillage, fournitures et équipement de protection fournis

À partir de 15 ans (4 personnes max)

Renseignements et inscriptions auprès de Guillaume 06 29 66 00 85

Participation 5 € + possibilité achat de l’objet créé 15 €

Adhésion annuelle à l’association Haugr

– 8 à 17 ans 2€

– Adulte 10€

– Couple/famille avec enfants 15€

Lieu Maison Forestière 2 rue des écoles, 27910 Les Hogue .

+33 6 29 66 00 85

English : Chouette ma Palette à la Maison Forestière des Hogues

