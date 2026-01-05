Chouette pompon Musée Montagnard Les Houches

Chouette pompon

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Droit d’entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-12 10:30:00

fin : 2026-03-05 12:00:00

Date(s) :

2026-02-12

De la laine du mouton à la pelote, découvre les étapes et réalise ta chouette en pompon.

Sur réservation au +33 (0)7 60 04 14 26 jusqu’à 18h la veille.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

From sheep’s wool to ball of yarn, discover the steps and make your own pompon owl.

Reservations required on +33 (0)7 60 04 14 26 by 6pm the day before.

L’événement Chouette pompon Les Houches a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc